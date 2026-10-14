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Anasayfa EuroLeague Anadolu Efes İstanbul'da kaybetti! Euroleague 5. Hafta

Anadolu Efes İstanbul'da kaybetti! Euroleague 5. Hafta

Anadolu Efes, EuroLeague'in 5. haftasında İstanbul'da oynanan maçta Bayern Münih'e mağlup oldu. İşte detaylar...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 22:42 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2026 00:16
Anadolu Efes İstanbul'da kaybetti! Euroleague 5. Hafta

Anadolu Efes, EuroLeague'in 5. haftasında İstanbul'da oynanan maçta Bayern Münih ile karşılaştı.

Anadolu Efes müsabakadan 93-101'lik skorla mağlup ayrıldı. Bu sonuçla temsilcimiz EuroLeague'deki 4. yenilgisini almış oldu.

Lacivert-beyazlılar 6. haftada Litvanya'da Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak.

İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI:

Anadolu Efes 22-26 Bayern Münih (1. Çeyrek sonucu)

Anadolu Efes 46-54 Bayern Münih (2. Çeyrek sonucu)

Anadolu Efes 68-75 Bayern Münih (3. Çeyrek sonucu)

Anadolu Efes 93-101 Bayern Münih (4. Çeyrek sonucu)

İŞTE MAÇIN ÖZETİ:

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