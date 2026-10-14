Anadolu Efes İstanbul'da kaybetti! Euroleague 5. Hafta

Anadolu Efes, EuroLeague'in 5. haftasında İstanbul'da oynanan maçta Bayern Münih ile karşılaştı.
Anadolu Efes müsabakadan 93-101'lik skorla mağlup ayrıldı. Bu sonuçla temsilcimiz EuroLeague'deki 4. yenilgisini almış oldu.
Lacivert-beyazlılar 6. haftada Litvanya'da Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak.
İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI:
Anadolu Efes 22-26 Bayern Münih (1. Çeyrek sonucu)
Anadolu Efes 46-54 Bayern Münih (2. Çeyrek sonucu)
Anadolu Efes 68-75 Bayern Münih (3. Çeyrek sonucu)
Anadolu Efes 93-101 Bayern Münih (4. Çeyrek sonucu)
İŞTE MAÇIN ÖZETİ: