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Anadolu Efes-Bayern Münih | Euroleague | CANLI

EuroLeague'de temsilcimiz Anadolu Efes, Alman ekibi Bayern Münih'i konuk ediyor. Anadolu Efes-Bayern Münih maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 20:27 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2026 21:40
Anadolu Efes-Bayern Münih | Euroleague | CANLI

Turkish Airlines EuroLeague'de heyecan 5. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Anadolu Efes, çift maç haftasının ilk sınavında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk ediyor. Sezona istediği başlangıcı yapamayan ve dört maçta tek galibiyet elde eden lacivert-beyazlılar, taraftarı önünde kazanarak üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. İki ekip arasında oynanan son beş karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Anadolu Efes, rakibine karşı üstünlüğünü sürdürmek istiyor. Anadolu Efes-Bayern Münih maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CANLI:

Anadolu Efes 46-54 Bayern Münih (3. çeyrek oynanıyor)

ANADOLU EFES - BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in 5. haftasında oynanan Anadolu Efes - Bayern Münih karşılaşması, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 20.30'da başladı. Mücadeleye İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi ev sahipliği yapıyor.

ANADOLU EFES - BAYERN MUNIH MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes ile Bayern Münih arasında oynanan EuroLeague karşılaşması, S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanıyor.

ANADOLU EFES'TE MIKE JAMES ŞOKU

Anadolu Efes'te Bayern Münih karşılaşması öncesindeki en önemli gelişmelerden biri Mike James'in sakatlığı oldu.

EuroLeague tarihinin en skorer oyuncusu olan yıldız basketbolcu, Kızılyıldız karşılaşmasında aşil tendonundan ciddi bir sakatlık geçirdi.

Lacivert-beyazlılar, James'in yokluğunda arka alan rotasyonunu güçlendirmek amacıyla Cameron Payne'i kadrosuna kattı.

BAYERN MUNIH'TE SON DURUM

Almanya temsilcisi Bayern Münih de EuroLeague'in ilk dört haftasında bir galibiyet ve üç mağlubiyet yaşadı.

Anton Gavel yönetimindeki ekip, ilk hafta Hapoel Tel Aviv'i 86-84 mağlup etmesinin ardından Fenerbahçe, Partizan ve Virtus Bologna karşısında sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Bayern Münih, son EuroLeague karşılaşmasında Virtus Bologna'ya 94-87 mağlup oldu.

PABLO LASO'DAN BAYERN MUNIH UYARISI

Anadolu Efes Başantrenörü Pablo Laso, karşılaşma öncesindeki değerlendirmesinde Bayern Münih'in geniş oyuncu rotasyonuna ve hücum gücüne dikkat çekti.

İspanyol çalıştırıcı, özellikle Andreas Obst'un yanı sıra Duane Washington, Johannes Voigtmann ve Vladimir Lučić'in hücumda etkili oyuncular olduğuna işaret etti.

Laso, takımının sahasında kazanabilmesi için rakibin güçlü yönlerine karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

ANADOLU EFES'İN SIRADAKİ MAÇI NE ZAMAN?

Anadolu Efes, Bayern Münih karşılaşmasının ardından EuroLeague'in 6. haftasında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'a konuk olacak.

Mücadele, 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00'de oynanacak.

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