Olympiakos - Anadolu Efes maçı canlı takip et!

EuroLeague'de heyecan 4. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Yunanistan'ın güçlü ekiplerinden Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler mücadele öncesinde "Olympiakos - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?", "Anadolu Efes maçı canlı izle" ve "Olympiakos - Anadolu Efes canlı yayın" aramalarını hızlandırdı. Peki Olympiakos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadeleye ilişkin tüm yayın bilgileri...

OLYMPIAKOS - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in 4. haftasında oynanacak Olympiakos - Anadolu Efes maçı 9 Ekim 2026 Cuma günü saat 21.15'te başlayacak.

OLYMPIAKOS - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Olympiakos - Anadolu Efes maçı S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ANADOLU EFES YUNANİSTAN DEPLASMANINDA

EuroLeague'de 1 galibiyet 2 mağlubiyetle başlayan Anadolu Efes, 4. hafta mücadelesinde Olympiakos karşısında sahaya çıkacak. Temsilcimiz, zorlu Yunanistan deplasmanında galibiyet arayacak. Olympiakos ise 2 galibiyeti ve 1 mağlubiyeti bulunuyor.