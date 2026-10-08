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Anasayfa EuroLeague Olympiakos - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Olympiakos - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes, EuroLeague'in 4. haftasında zorlu Olympiakos deplasmanına çıkıyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen basketbolseverler “Anadolu Efes maçı saat kaçta?”, “Olympiakos - Anadolu Efes hangi kanalda?” ve “S Sport canlı izle” şeklindeki aramalarla yayın bilgilerini araştırıyor. EuroLeague'in resmi maç programına göre mücadele 9 Ekim 2026 Cuma günü saat 21.15'te başlayacak.

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2026 06:48
Olympiakos - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Olympiakos - Anadolu Efes maçı canlı takip et!

EuroLeague'de heyecan 4. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Yunanistan'ın güçlü ekiplerinden Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler mücadele öncesinde "Olympiakos - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?", "Anadolu Efes maçı canlı izle" ve "Olympiakos - Anadolu Efes canlı yayın" aramalarını hızlandırdı. Peki Olympiakos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadeleye ilişkin tüm yayın bilgileri...

OLYMPIAKOS - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in 4. haftasında oynanacak Olympiakos - Anadolu Efes maçı 9 Ekim 2026 Cuma günü saat 21.15'te başlayacak.

OLYMPIAKOS - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Olympiakos - Anadolu Efes maçı S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ANADOLU EFES YUNANİSTAN DEPLASMANINDA

EuroLeague'de 1 galibiyet 2 mağlubiyetle başlayan Anadolu Efes, 4. hafta mücadelesinde Olympiakos karşısında sahaya çıkacak. Temsilcimiz, zorlu Yunanistan deplasmanında galibiyet arayacak. Olympiakos ise 2 galibiyeti ve 1 mağlubiyeti bulunuyor.

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