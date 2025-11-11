CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler EuroLeague Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı CANLI İZLE | Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı CANLI İZLE | Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague’de 10. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Virtus Bologna ile karşı karşıya geliyor. EuroLeague puan sıralamasında üst sıraları hedefleyen lacivert-beyazlılar, zorlu İtalya deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor. Virtus Bologna-Anadolu Efes karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 22:20 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 22:49
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı CANLI İZLE | Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Virtus Bologna - Anadolu Efes maçını takip etmek için tıklayınız.

EuroLeague 2025 sezonu 10. hafta karşılaşmasında Virtus Bologna, sahasında Anadolu Efes'i ağırlıyor. Başantrenör Igor Kokoskov yönetimindeki Anadolu Efes, son haftalarda yükselen performansını sürdürmek istiyor. Basketbolseverler, "Virtus Bologna Anadolu Efes maçı canlı izle" aramalarıyla bu heyecan dolu mücadeleyi kaçırmak istemiyor. Anadolu Efes, deplasmanda kazanarak hem moral bulmak hem de puan tablosunda üst sıralara yükselmek istiyor. Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı nasıl izlenir? Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague'in 10. haftasındaki bu karşılaşma, yüksek tempolu oyunuyla nefes kesen bir mücadeleye sahne oluyor. Peki, Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar!

VIRTUS BOLOGNA - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mücadele 11 Kasım 2025 Salı günü TSİ 22.30'da başladı.

Virtus Bologna Anadolu Efes Maçı Canlı İzle Bilgileri

VIRTUS BOLOGNA - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

1.ÇEYREK SONUCU: VIRTUS BOLOGNA 28-24 ANADOLU EFES

ASpor CANLI YAYIN

C. Ronaldo’dan emeklilik açıklaması!
Messi’den flaş Barcelona açıklaması!
DİĞER
Galatasaray'ın transferde yeni hedefini açıkladılar! 3 yıllık sözleşme teklifi...
CANLI ANLATIM | MSB açıkladı: C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! Enkaza ulaşıldı | Başkan Erdoğan açıkladı: "Şehitlerimiz var"
Fransızlardan olay iddia! "Osimhen'i almanın hayalini kuruyor"
G.Saray'dan Bissouma'ya beklenmedik teklif
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Beko-M. Tel Aviv maçında taraftarlar Filistin bayrağı açtı F.Bahçe Beko-M. Tel Aviv maçında taraftarlar Filistin bayrağı açtı 22:12
Filenin Efeleri finale yükseldi! Filenin Efeleri finale yükseldi! 20:45
Enes Özdemir altın madalya kazandı Enes Özdemir altın madalya kazandı 20:17
Millilerin Bulgaristan mesaisi sürüyor! Millilerin Bulgaristan mesaisi sürüyor! 20:04
Nijerya'dan Osimhen kararı! Nijerya'dan Osimhen kararı! 19:33
Messi’den flaş Barcelona açıklaması! Messi’den flaş Barcelona açıklaması! 19:18
Daha Eski
Erik ten Hag Ajax’ı reddetti! Erik ten Hag Ajax’ı reddetti! 19:02
C. Ronaldo’dan emeklilik açıklaması! C. Ronaldo’dan emeklilik açıklaması! 18:51
Dallas Mavericks’te şok gelişme! Dallas Mavericks’te şok gelişme! 18:41
Manisa FK'da ayrılık kararı! Manisa FK'da ayrılık kararı! 18:31
F.Bahçe Beko-Maccabi Tel Aviv | CANLI F.Bahçe Beko-Maccabi Tel Aviv | CANLI 18:08
V. Bologna - A. Efes | CANLI V. Bologna - A. Efes | CANLI 17:28