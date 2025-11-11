CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler EuroLeague Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı CANLI | EuroLeague

Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı CANLI | EuroLeague

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in 10. haftasında Almanya’nın Münih kentinde Maccabi Tel Aviv ile mücadele ediyor. Temsilcimiz 5. galibiyetini almak için parkeye çıkıyor. Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 21:54 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 22:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı CANLI | EuroLeague

EuroLeague 10. haftasında Fenerbahçe Beko, Almanya'nın Münih kentinde Maccabi Tel Aviv karşısına geliyor. Geçtiğimiz iki sezon boyunca Maccabi Tel Aviv'i Litvanya'da iki kez mağlup eden sarı-lacivertliler, Valencia ve Real Madrid'deki yenilgilerin ardından LDLC ASVEL'i 81-67 yenerek moral depoladı. Sarunas Jasikevicius'un ekibi, Münih'te kazanarak 5. galibiyetini elde etmek istiyor.

Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CANLI

1. PERİYOT: F.BAHÇE BEKO 20-15 MACCABİ TEL AVİV

2. PERİYOT: F.BAHÇE BEKO 38-30 MACCABİ TEL AVİV

👉SKORU GÜNCELLEMEK İÇİN TIKLAYIN👈

FENERBAHÇE BEKO - MACCABI TEL AVIV MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Mücadele, Türkiye Saati ile 22.00'de başladı. S Sport kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

TARAFTARLAR FİLİSTİN BAYRAĞI AÇTI

C. Ronaldo’dan emeklilik açıklaması!
REKLAM-İdefix
DİĞER
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Eren Elmalı ve Metehan Baltacı sözleri! "Linçe gerek yoktu"
CANLI ANLATIM | MSB açıkladı: C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! Enkaza ulaşıldı | Başkan Erdoğan açıkladı: "Şehitlerimiz var"
Fransızlardan olay iddia! "Osimhen'i almanın hayalini kuruyor"
G.Saray'dan Bissouma'ya beklenmedik teklif
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Beko-M. Tel Aviv maçında taraftarlar Filistin bayrağı açtı F.Bahçe Beko-M. Tel Aviv maçında taraftarlar Filistin bayrağı açtı 22:12
Filenin Efeleri finale yükseldi! Filenin Efeleri finale yükseldi! 20:45
Enes Özdemir altın madalya kazandı Enes Özdemir altın madalya kazandı 20:17
Millilerin Bulgaristan mesaisi sürüyor! Millilerin Bulgaristan mesaisi sürüyor! 20:04
Nijerya'dan Osimhen kararı! Nijerya'dan Osimhen kararı! 19:33
Messi’den flaş Barcelona açıklaması! Messi’den flaş Barcelona açıklaması! 19:18
Daha Eski
Erik ten Hag Ajax’ı reddetti! Erik ten Hag Ajax’ı reddetti! 19:02
C. Ronaldo’dan emeklilik açıklaması! C. Ronaldo’dan emeklilik açıklaması! 18:51
Dallas Mavericks’te şok gelişme! Dallas Mavericks’te şok gelişme! 18:41
Manisa FK'da ayrılık kararı! Manisa FK'da ayrılık kararı! 18:31
F.Bahçe Beko-Maccabi Tel Aviv | CANLI F.Bahçe Beko-Maccabi Tel Aviv | CANLI 18:08
V. Bologna - A. Efes | CANLI V. Bologna - A. Efes | CANLI 17:28