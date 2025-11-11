Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı CANLI | EuroLeague

EuroLeague 10. haftasında Fenerbahçe Beko, Almanya'nın Münih kentinde Maccabi Tel Aviv karşısına geliyor. Geçtiğimiz iki sezon boyunca Maccabi Tel Aviv'i Litvanya'da iki kez mağlup eden sarı-lacivertliler, Valencia ve Real Madrid'deki yenilgilerin ardından LDLC ASVEL'i 81-67 yenerek moral depoladı. Sarunas Jasikevicius'un ekibi, Münih'te kazanarak 5. galibiyetini elde etmek istiyor.
1. PERİYOT: F.BAHÇE BEKO 20-15 MACCABİ TEL AVİV
2. PERİYOT: F.BAHÇE BEKO 38-30 MACCABİ TEL AVİV
FENERBAHÇE BEKO - MACCABI TEL AVIV MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Mücadele, Türkiye Saati ile 22.00'de başladı. S Sport kanalından canlı olarak yayınlanıyor.
TARAFTARLAR FİLİSTİN BAYRAĞI AÇTI
🇵🇸 Fenerbahçe Beko'nun Almanya'da İsrail ekibi Maccabi Rapyd ile karşılaştığı maçta, taraftarlar Filistin bayrakları açtı.pic.twitter.com/1Oq6MN1fFJ
— A Spor (@aspor) November 11, 2025