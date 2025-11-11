Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius: İlk 25 dakika harika bir performans sergiledik ama kalan sürede felakettik

CANLI SKOR ANA SAYFA
Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 10. haftasında Almanya'da konuk ettiği İsrail takımı Maccabi Rapyd'i 84-75 mağlup eden Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 01:02
SAP Garden'da oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Litvanyalı çalıştırıcı, takımı ve taraftarları tebrik ederek sözlerine başladı.

Almanya'da taraftar desteği almanın çok önemli olduğunun altını çizen Jasikevicius, "İlk 25 dakika harika bir performans sergiledik. Fenerbahçe basketbolunun standardını tutturabildik ama kalan sürede felakettik. Birçok konuda sıkıntı yaşadık. Özellikle ribauntlarda problem yaşadık. Rakibimiz aldığı 20 hücum ribaundu, birçok şeyi anlatıyor. Kolay faullerle sayı verdik. Geçiş hücumlarını iyi savunduğumuzu söyleyebilirim. Günün sonunda maçı değerlendirdiğimizde, sezonun bu bölümünde bu galibiyeti aldığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Takımın tam formuna ulaşmasının ocak, şubat aylarını bulabileceğini dile getiren Litvanyalı çalıştırıcı, şunları söyledi:

"Sezonun bu bölümü hiçbir takım için kolay değil. Birçok yeni oyuncumuz var, Avrupa'da hayata ve basketbola alışmaya çalışıyorlar. 40 dakikalık tempoya ulaşmamız ocak ya da şubat ayını bulabilir. Ayrıca tam takım olarak oynayamıyoruz. Wilbekin'in sakatlığı var. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Zagars belki kağıt üzerinde 3. oyun kurucu gibi görünüyor ama oyunu ve sistemi biliyor. Eksiklerimizin olduğunu da unutmamak gerekir. Biraz sabır gerekli."

