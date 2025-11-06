Anadolu Efes EA7 Emporio Armani Milan'ı konuk ediyor

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşmada hava atışı 20.30'da yapılacak.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde oynadığı 8 müsabakada 3 galibiyet, 5 de yenilgi yaşadı ve haftaya averajla 15. sırada giriş yaptı.

EA7 Emporio Armani Milan ise çıktığı 8 maçta 3 kez kazanırken, 5 mücadelede sahadan mağlup ayrıldı ve averajla 13. basamakta kendine yer buldu.

ANADOLU EFES, EA7 EMPORIO ARMANI MILAN KARŞISINDA ÜSTÜN

Lacivert-beyazlı takım, EA7 Emporio Armani Milan ile Avrupa Ligi'nde yarın oynayacağı maçla 43. kez kozlarını paylaşacak.

Kasım 2005'ten bu yana oynanan 42 karşılaşmada Anadolu Efes 28, İtalyan ekibi ise 14 kez galip geldi.

İki takım arasında geçen sezon oynanan son maçta lacivert-beyazlılar, sahadan 110-66 galip ayrıldı.

AVRUPA MACERASINDA 884. RANDEVU

Anadolu Efes, İtalyan takımı EA7 Emporio Armani Milan müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 884. maçını yapacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 883 karşılaşmada 497 galibiyet, 386 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana yer aldığı ve 2 kez mutlu sona ulaştığı Avrupa Ligi'nde ise 636. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 635 maçın 340'ını kazanırken, 295 de yenilgi yaşadı.