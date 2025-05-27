Fenerbahçe Beko Şampiyonluk özel yayın CANLI İZLE | Fenerbahçe Beko şampiyonluk yayını saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 2024-2025 Turkish Airlines EuroLeague sezonunda tarih yazarak şampiyonluk kupasını ikinci kez müzesine götürdü! Abu Dabi'de, Etihad Arena'da 25 Mayıs 2025'te oynanan final maçında AS Monaco'yu 70-81'lik skorla mağlup eden sarı-lacivertliler, Türk basketbol tarihine bir kez daha altın harflerle adını yazdırdı. Bu zafer, Fenerbahçe'nin 2017'den sonra ikinci EuroLeague şampiyonluğu olurken, taraftarları büyük bir gurur ve coşkuyla doldurdu. İşte şampiyonluk kutlamasına dair detaylar...

FENERBAHÇE BEKO ŞAMPİYONLUK YAYINI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko şampiyonluk yayını 27 Mayıs Salı günü saat 16.00'da başlayacak. Kutlamalar S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Normal sezonu 23 galibiyetle ikinci sırada tamamlayarak başlayan Fenerbahçe Beko, Play-off'larda Paris Basketbol'u 3-0'lık net bir seriyle süpürüp Final Four'da önce Panathinaikos AKTOR'u 82-76 yenerek finale adını yazdırdı. Finalde ise AS Monaco karşısında Nigel Hayes-Davis'in 23 sayı, 9 ribaundluk performansı, Marko Guduric'in 19 sayısı ve Devon Hall ile Wade Baldwin'in 13'er sayılık katkılarıyla zafere ulaştı.

Monaco karşısında ilk çeyreği geride kapatan sarı-lacivertliler 2. periyottaki savunma üstünlüğü ile öne geçti. Soyunma odasına 35-33'lük skorla önde giren Fenerbahçe, müsabakada ribaundlardaki etkinliği ve savunmasıyla ön plana çıktı. Son dakikalara girilirken farkı 11'e kadar çıkaran Kanarya, maçtan da 81-70 galip ayrıldı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Finalde 23 sayıyla en skorer Nigel Hayes-Davis olurken, Marko Guduric 19, Devon Hall ve Wade Baldwin 13'er sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Monaco'da Alpha Diallo'nun 19 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.