Panathinaikos - Anadolu Efes maçı CANLI (THY EuroLeague)

Anadolu Efes, THY Euroleague play-off ikinci maçında Yunan ekibi Panathinaikos'un konuğu oluyor.
İlk maçta aldığı mağlubiyetin ardından moral depolamak isteyen temsilcimiz, durumu eşitlemek ve dezavantajı lehine çevirmek istiyor.
Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İŞTE CANLI PERİYOT SONUÇLARI:
1. Periyot Sonucu: Panathinaikos 29-17 Anadolu Efes
2. Periyot oynanıyor: Panathinaikos 37-28 Anadolu Efes
(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)
PANATHINAIKOS - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Panathinaikos - Anadolu Efes maçı TSİ 21.30'da başladı. Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.