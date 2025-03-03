Paris-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY EuroLeague

Turkish Airlines EuroLeague'in 27. haftasında Paris ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Sarunas Jasikevicius yönetiminde başarılı bir sezon geçiren sarı-lacivertliler, son hafta oynanan Maccabi Playtika maçını 94-76 kaybederek beklenmedik bir yenilgi aldı. Ligde 17 galibiyet ve 9 mağlubiyet alarak ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, Fransız ekibine karşı kazanarak yükselişini sürdürmeyi hedefliyor. Deplasmanda oynayacağı maçta etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan Kanarya, zirve yarışında Olimpiakos ile olan mücadelesinde yara almak istemiyor. Ev sahibi takım ise 16 galibiyet ve 10 yenilgi alarak 4. sırada bulunuyor. Peki, Paris-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PARIS-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Turkish Airlines EuroLeague'in 27. haftasında oynanacak Paris-Fenerbahçe Beko maçı 3 Mart Pazartesi günü saat 22.30'da başlayacak.

PARIS-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Paris'de, Adidas Arena Stadyumu'nda oynanacak Paris-Fenerbahçe Beko maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.