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Haberler THY EuroLeague Paris Basket-Fenerbahçe Beko maçı CANLI İZLE | THY EuroLeague CANLI MAÇ

Paris Basket-Fenerbahçe Beko maçı CANLI İZLE | THY EuroLeague CANLI MAÇ

Turkish Airlines EuroLeague'in 27. haftasında Paris Basket ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. Sarunas Jasikevicius önderliğinde, Avrupa'da çıktığı son maçta Maccabi Playtika'ya 94-76 mağlup olan sarı-lacivertliler, güçlü rakibi karşısında yaralarını sarmak istiyor. Son haftalarda yükselen performansıyla 25 maçta 17 galibiyet ve 9 mağlubiyet alan Fenerbahçe, ligde ikinci sırada yer alıyor. Fransız ekibi ise 16 galibiyet ve 10 yenilgi alarak 4. sırada bulunuyor. Paris Basket-Fenerbahçe Beko maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2025 Pazartesi 22:27 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2025 Pazartesi 23:09
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Paris Basket-Fenerbahçe Beko maçı CANLI İZLE | THY EuroLeague CANLI MAÇ

Turkish Airlines EuroLeague'in 27. haftasında Paris ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. Sarunas Jasikevicius yönetiminde başarılı bir sezon geçiren sarı-lacivertliler, son hafta oynanan Maccabi Playtika maçını 94-76 kaybederek beklenmedik bir yenilgi aldı. Ligde 17 galibiyet ve 9 mağlubiyet alarak ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, Fransız ekibine karşı kazanarak yükselişini sürdürmeyi hedefliyor. Deplasmanda oynayacağı maçta etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan Kanarya, zirve yarışında Olimpiakos ile olan mücadelesinde yara almak istemiyor. Ev sahibi takım ise 16 galibiyet ve 10 yenilgi alarak 4. sırada bulunuyor.

Paris Basket-Fenerbahçe Beko maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CANLI

1. PERİYOT: Paris Basket 26-16 Fenerbahçe Beko

2. PERİYOT: Paris Basket 39-32 Fenerbahçe Beko

PARIS-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Turkish Airlines EuroLeague'in 27. haftasında oynanan Paris Basket -Fenerbahçe Beko maçı 3 Mart Pazartesi günü saat 22.30'da başladı.

PARIS-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Paris'de, Adidas Arena Stadyumu'nda oynanan Paris-Fenerbahçe Beko maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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