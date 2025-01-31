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Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius: Her şey iyi gibi gözüküyor ancak...

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius: Her şey iyi gibi gözüküyor ancak...

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında konuk ettiği İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı 95-81 yenen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, takımından memnun olduğunu dile getirdi.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 23:34
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Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius: Her şey iyi gibi gözüküyor ancak...

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında konuk ettiği İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı 95-81 yenen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, takımından memnun olduğunu dile getirdi.

Jasikevicius, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takımını tebrik eden Jasikevicius, "Çok fazla 3 sayılık basket attığınızda her şey iyi gibi gözüküyor ancak daha iyisini yapabilirdik. Genel olarak iyi bir oyun sergiledik. Bu yakaladığımız akışı devam ettirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Errick McCollum hakkındaki soruyu cevaplayan tecrübeli başantrenör, "Saha içinde ve saha dışında takıma iyi adapte oldu. Özellikle saha dışında takım arkadaşlarıyla iletişimi çok iyi. Tecrübeli bir oyuncu olması bizim için çok önemli. Özellikle hücum açısından bize yeni bir opsiyon yaratıyor." diye konuştu.

Virtus Segafredo Bologna Başantrenörü Dusko Ivanovic ise Fenerbahçe Beko'yu aldığı galibiyetten dolayı tebrik etti.

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