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Haberler THY EuroLeague Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko CANLI | THY Euroleague canlı takip

Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko CANLI | THY Euroleague canlı takip

THY Euroleague'in 21. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Kızılyıldız ile karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz Sırbistan ekibini mağlup ederek 13 galibiyetini elde etmek için parkeye çıkıyor. Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 21:48 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 22:08
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Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko CANLI | THY Euroleague canlı takip

THY Euroleague'in 21. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Sırp ekibi Kızılyıldız'a konuk oluyor.

12 galibiyet, 7 mağlubiyeti bulunan temsilcimiz zorlu deplasmanda galip gelmek istiyor.

Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CANLI

1. PERİYOT: KIZILYILDIZ 7-11 FENERBAHÇE BEKO

KIZILYILDIZ - FENERBAHÇE BEKO MAÇI KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı 15 Ocak Çarşamba günü saat 22.00'de başladı. S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

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