Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko CANLI | THY Euroleague canlı takip

THY Euroleague'in 21. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Sırp ekibi Kızılyıldız'a konuk oluyor.
12 galibiyet, 7 mağlubiyeti bulunan temsilcimiz zorlu deplasmanda galip gelmek istiyor.
Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
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1. PERİYOT: KIZILYILDIZ 7-11 FENERBAHÇE BEKO
KIZILYILDIZ - FENERBAHÇE BEKO MAÇI KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?
Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı 15 Ocak Çarşamba günü saat 22.00'de başladı. S Sport'tan canlı yayınlanıyor.