Paris Basketbol - Anadolu Efes maçı CANLI | THY EuroLeague

THY EuroLeague'de heyecan 21. hafta maçlarıyla devam ediyor. Anadolu Efes, Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a konuk oluyor. Adidas Arena'da oynanan maçta temsilcimiz, bu sezonki 11. galibiyetini almak istiyor.

PARIS BASKETBOL - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Paris Basketbol - Anadolu Efes maçı 14 Ocak Salı günü saat 22.30'da başladı. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.

Anadolu Efes, Fransa'nın Paris Basketbol ekibiyle deplasmandaki maçın ardından Cuma günü ise Barcelona deplasmanına çıkacak.

Bu sezon Euroleague'de çıktığı 20 maçta galibiyet ve mağlubiyet sayısı eşit olan Anadolu Efes, 11'inci sırada bulunuyor. Paris ekibi ise çıktığı 19 maçtan 11'ini kazanarak 6'ncı sırada yer alıyor.

DİĞER RAKİP BARCELONA

Anadolu Efes'in Cuma günü yine deplasmanda TSİ 22.45'te karşılaşacağı Barcelona ise oynadığı 20 maçtan 11 galibiyet ve 9 mağlubiyet çıkararak puan tablosunda 8'inci sırada yer alıyor.

Paris Basketbol - Anadolu Efes maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CANLI

1. PERİYOT: Paris Basketbol 8-4 Anadolu Efes