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Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes - ASVEL maçı CANLI | THY EuroLeague

Anadolu Efes - ASVEL maçı CANLI | THY EuroLeague

THY Euroleague'de 20. hafta maçları devam ediyor. Anadolu Efes, ASVEL'i sahasında konuk ediyor. Normal sezon puan durumunda an itibarıyla 9. sırada yer alan temsilcimiz, bu sezonki 11. galibiyetini almak için parkeye çıkıyor. Anadolu Efes - ASVEL maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 21:20 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 21:22
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Anadolu Efes - ASVEL maçı CANLI | THY EuroLeague

THY EuroLeague'de heyecan 20. hafta maçlarıyla devam ediyor. Anadolu Efes , Fransa temsilcisi Asvel'i konuk ediyor. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçta temsilcimiz, bu sezonki 11. galibiyetini almak istiyor.

ANADOLU EFES - ASVEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Anadolu Efes - Asvel maçı 10 Ocak Cuma günü saat 20.30'da başladı. Karşılaşma S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı olarak yayınlanıyor.

Bu sezon Avrupa Ligi'nde çıktığı 19 maçta 10 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 9. sırada yer alıyor. Organizasyonda yaptığı müsabakaların 8'ini kazanan ve 11'inden yenilgiyle ayrılan LDLC ASVEL ise haftaya 15. basamakta girdi. Lacivert-beyazlı takım, İtalyan başantrenör Luca Banchi yönetiminde ilk maçına ASVEL karşısında çıktı.

İKİ TAKIM 14. KEZ RAKİP OLUYOR

Anadolu Efes ile LDLC ASVEL, Avrupa Ligi'nde 14. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanan 13 maçın 10'unu lacivert-beyazlı ekip, 3'ünü Fransa temsilcisi kazandı.

AVRUPA'DA 856. RANDEVU

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 856. maçını oynuyor. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 855 karşılaşmada 482 galibiyet elde etti, 373 yenilgi yaşadı. Türk temsilcisi, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 608. kez sahne alacak. Anadolu Efes, organizasyonda yaptığı 607 müsabakanın 325'ini kazandı, 282'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

Anadolu Efes - ASVEL maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CANLI

1. PERİYOT: Anadolu Efes 20-24 ASVEL

2. PERİYOT: Anadolu Efes 41-38 ASVEL

3. PERİYOT: Anadolu Efes 41-38 ASVEL

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