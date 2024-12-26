Monaco-Anadolu Efes maçı CANLI (THY EuroLeague)

THY EuroLeague'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
Dev turnuvada ligin 18. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Monaco ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor.
Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İŞTE CANLI PERİYOT SONUÇLARI:
1. Periyot sonucu: Monaco 22-13 Anadolu Efes
2. Periyot sonucu: Monaco 49-34 Anadolu Efes
(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)
MONACO-ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Monaco-Anadolu Efes maçı TSİ 21.00'de başladı. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanıyor.