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Haberler THY EuroLeague Monaco-Anadolu Efes maçı CANLI (THY EuroLeague)

Monaco-Anadolu Efes maçı CANLI (THY EuroLeague)

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Ligin 18. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Monaco ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 21:30 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 22:00
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Monaco-Anadolu Efes maçı CANLI (THY EuroLeague)

THY EuroLeague'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Dev turnuvada ligin 18. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Monaco ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor.

Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE CANLI PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot sonucu: Monaco 22-13 Anadolu Efes

2. Periyot sonucu: Monaco 49-34 Anadolu Efes

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

MONACO-ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Monaco-Anadolu Efes maçı TSİ 21.00'de başladı. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanıyor.

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