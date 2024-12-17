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Haberler THY EuroLeague Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı CANLI | THY EuroLeague

Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı CANLI | THY EuroLeague

THY Euroleague'de 16. hafta maçları devam ediyor. Fenerbahçe Beko, Barcelona deplasmanına konuk oluyor. Normal sezon puan durumunda an itibarıyla 4. sırada yer alan temsilcimiz, İspanya'da 11. galibiyet için parkeye çıkıyor. Barcelona - Fenerbahçe Beko maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 22:50 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 23:01
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Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı CANLI | THY EuroLeague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Barcelona deplasmanına konuk oluyor.

Temsilcimiz İspanya'da kazanarak toplamda 11'inci galibiyetini almak için parkeye çıkıyor.

Barcelona - Fenerbahçe Beko maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CANLI

1. PERİYOT SONUCU: Barcelona 20-12 Fenerbahçe Beko

2. PERİYOT OYNANIYOR: Barcelona 26-24 Fenerbahçe Beko

BARCELONA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı 17 Aralık Salı günü saat 22.30'da başladı. Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.

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