Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı CANLI | THY EuroLeague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Barcelona deplasmanına konuk oluyor.

Temsilcimiz İspanya'da kazanarak toplamda 11'inci galibiyetini almak için parkeye çıkıyor.

Barcelona - Fenerbahçe Beko maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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1. PERİYOT SONUCU: Barcelona 20-12 Fenerbahçe Beko 2. PERİYOT OYNANIYOR: Barcelona 26-24 Fenerbahçe Beko

BARCELONA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı 17 Aralık Salı günü saat 22.30'da başladı. Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.