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Haberler THY EuroLeague THY Euroleague'de 13 .hafta tamamlandı! İşte toplu sonuçlar

THY Euroleague'de 13 .hafta tamamlandı! İşte toplu sonuçlar

Lig formatında oynanan normal sezonda 18 takım, 13. hafta maçlarına salı ve çarşamba, 14. hafta karşılaşmalarına ise perşembe ve cuma günleri çıktı. İşte toplu sonuçlar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 12:02
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THY Euroleague'de 13 .hafta tamamlandı! İşte toplu sonuçlar

Lig formatında oynanan normal sezonda 18 takım, 13. hafta maçlarına salı ve çarşamba, 14. hafta karşılaşmalarına ise perşembe ve cuma günleri çıktı.

Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes haftayı birer galibiyetle tamamladı. Fenerbahçe Beko, iki maçına da İspanya'da çıktı. Sarı-lacivertliler, oldukça etkisiz bir oyun ortaya koyduğu Baskonia maçını 88-76 mağlup oldu ve bu sezon deplasmandaki ilk yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe Beko, haftanın ikinci maçında ise Real Madrid'e konuk oldu. Güçlü rakibini Nigel Hayes-Davis'in 33 sayı kaydettiği maçta 82-70 yenen sarı-lacivertli takım, 14. maçında 10. galibiyetini elde ederek haftayı 2. sırada tamamladı.

Anadolu Efes ise haftanın ilk maçında Almanya ekibi Bayern Münih'i İstanbul'da 101-90 yendi. Lacivert-beyazlılar, Litvanya deplasmanında ise Zalgiris'e 85-72 kaybetti. Anadolu Efes, 14. haftayı 7 galibiyetle 11. sırada bitirdi.

Paris Basketbol'da rüya devam ediyor

Tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'nde yer alan ve mütevazi bir kadrosu olan Paris Basketbol'un yükselişi sürüyor.

Geçen yıl BKT Avrupa Kupası'nı kazanarak THY Avrupa Ligi bileti alan Paris Basketbol, üst üste 10. galibiyetine imza attı.

Haftanın ilk maçında Maccabi Playtika'yı deplasmanda 93-81 yenen Fransız ekibi, 14. haftada ise zorlu Olympiakos deplasmanına gitti. Paris Basketbol, 15 bin taraftarı önünde 96-90 mağlup ettiği ligin favorileri arasında gösterilen Yunan ekibine sahasındaki ilk yenilgisini tattırdı.

Galibiyet sayısını 11'e yükselten Paris Basketbol, 12. haftada aldığı liderliği devam ettirdi.

ERGİN ATAMAN'IN PANATHİNAİKOS'U TEK GALİBİYET ALDI

Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR, haftayı tek galibiyetle tamamladı.

Sahasında Barcelona'yı 90-89 yenen Yunan ekibi, deplasmanda ise Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'a 91-73 kaybetti.

Son 4 maçında 3. kez mağlup olan Panathinaikos AKTOR, toplamda ise 6. yenilgisini yaşadı.

REAL MADRİD'İN DÜŞÜŞÜ, OBRADOVİCLİ PARTİZAN'IN ÇIKIŞI SÜRÜYOR

Sezon başında şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak gösterilen İspanya ekibi Real Madrid'in kötü gidişi sürüyor.

Ligin en pahalı kadrolarından birine sahip olan eflatun-beyazlılar, çift maç haftasında önce LDLC ASVEL'e, sonra da Fenerbahçe Beko'ya kaybetti.

Geçen sezon Avrupa Ligi'nde final oynayan ve 39 maçta sadece 7 yenilgi alan Real Madrid, bu sezon 14 maçta 8 defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Avrupa Ligi'ni en fazla kazanan başantrenör olan Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan ise çıkışına devam etti. Ligde üst üste 6 yenilgi aldıktan sonra toparlanan Partizan, çift maç haftasını kayıpsız atlattı ve üst üste 4. galibiyetini elde etti.

MVP'LER NİGEL HAYES-DAVİS VE MALEDON

Ligde çift maç haftasının "En Değerli Oyuncuları (MVP)" Fenerbahçe Beko'dan Nigel Hayes-Davis ile LDLC ASVEL'den Theo Maledon oldu.

LDLC ASVEL'in Real Madrid' 80-78 yendiği maçta Fransız oyun kurucu Maledon, 23 sayı, 7 ribaund ve 2 asistle 31 verimlilik puanı elde ederek 13. haftanın en etkili ismi olmayı başardı.

Avrupa Ligi'nde 14. haftada ise Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Nigel Hayes-Davis, Real Madrid karşısında 33 sayı atıp, 4 ribaunt alarak 30 verimlilik puanı topladı ve haftanın MVP ödülünü elde etti.

Ligde çift maç haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

13. hafta

Anadolu Efes-Bayern Münih: 101-90

LDLC ASVEL:-Real Madrid: 80-78

Maccabi Playtika-Paris Basketbol: 81-93

Panathinaikos AKTOR-Barcelona: 90-89

Partizan-Zalgiris: 84-78

Baskonia-Fenerbahçe Beko: 88-76

Monaco-Olympiakos: 80-89

EA7 Emporio Armani Milan-Kızılyıldız: 101-86

Virtus Segafredo Bologna-ALBA Berlin: 88-90

- 14. hafta

Zalgiris-Anadolu Efes: 85-72

Maccabi Playtika-Barcelona: 86-88

Partizan-Panathinaikos AKTOR: 91-73

Bayern Münih-Baskonia: 94-80

Real Madrid-Fenerbahçe Beko: 70-82

Monaco-ALBA Berlin: 100-80

Olympiakos-Paris Basketbol: 90-96

Virtus Segafredo Bologna-Kızılyıldız: 87-94

EA7 Emporio Armani Milan-LDLC Asvel: 92-84

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