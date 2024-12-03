Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı CANLI (Turkish Airlines EuroLeague)

Turkish Airlines EuroLeague'in 13. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İspanyol temsilcisi Baskonia ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Sarı-lacivertliler bu mücadeleden mutlaka galibiyetle ayrılmak istiyor.
Karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...
CANLI SKOR:
1.Periyot oynanıyor: Baskonia 5-2 Fenerbahçe Beko
(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)
BASKONIA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı TSİ 22.30'da başladı. Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.