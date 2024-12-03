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Haberler THY EuroLeague Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı CANLI (Turkish Airlines EuroLeague)

Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı CANLI (Turkish Airlines EuroLeague)

Turkish Airlines EuroLeague'in 13. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İspanyol temsilcisi Baskonia ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler bu mücadeleden mutlaka galibiyetle ayrılmak istiyor. Karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2024 Salı 22:30 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2024 Salı 22:33
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Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı CANLI (Turkish Airlines EuroLeague)

Turkish Airlines EuroLeague'in 13. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İspanyol temsilcisi Baskonia ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Sarı-lacivertliler bu mücadeleden mutlaka galibiyetle ayrılmak istiyor.

Karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

CANLI SKOR:

1.Periyot oynanıyor: Baskonia 5-2 Fenerbahçe Beko

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

BASKONIA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı TSİ 22.30'da başladı. Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.

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