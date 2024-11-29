Sarunas Jasikevicius: Umarım kazanmaktan bıkmamışızdır

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Jasikevicus, savunmada kötü olduklarını belirtti.

Sonuçtan dolayı sorumluluğu kendisinin aldığını vurgulayan Jasikevicus, "EA7 Emporio Armani Milan'ı ve Ettore Messina'yı tebrik ediyorum. İyi olan taraf onlardı. Baştan hazır olmadığımız çok netti. İlk yarıdan sonra toparlanmayı beklerken 50 sayı daha verdik. Takım hazır değildi. Umarım kazanmaktan bıkmamışızdır. Rakibimiz son maçlardan dolayı hücumda çok iyi geldi. Savunmamız kötüydü. Her pozisyonda bir adım gerideydik." diye konuştu.

MESSINA: ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK

EA7 Emporio Armani Milan Başantrenörü Ettore Messina, Fenerbahçe Beko karşısında çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini aktardı.

Savunmada iyi işler yaptıklarını dile getiren Messina, "THY EuroLeague'deki en formda takımlardan birine karşı çok önemli bir galibiyet aldık. İstediğimiz sonucu aldık. Her gün daha iyi olabilmek için oyuncularım efor sarf ediyor. Çok iyi savunma yapan bir takıma karşı bu kadar sayı üretmek çok önemli. Galibiyetten dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.