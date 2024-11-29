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Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano | CANLI (THY EuroLeague)

Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano | CANLI (THY EuroLeague)

THY EuroLeague'in 12. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında Olimpia Milano ile karşılaşıyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 20:42 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 21:15
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Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano | CANLI (THY EuroLeague)

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 12. haftasında Olimpia Milano ile karşı karşıya geliyor.

Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE BEKO - OLİMPİA MİLANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı 29 Kasım Cuma günü saat 22.45'te başladı. Maç S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlananıyor.

CANLI SKOR:

1. Periyot: Fenerbahçe Beko 19-24 Olimpia Milano

2. Periyot Oynanıyor: Fenerbahçe Beko 21-29 Olimpia Milano

Haberimiz Güncellenmektedir.

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