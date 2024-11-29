Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano | CANLI (THY EuroLeague)

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 12. haftasında Olimpia Milano ile karşı karşıya geliyor.
Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
FENERBAHÇE BEKO - OLİMPİA MİLANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı 29 Kasım Cuma günü saat 22.45'te başladı. Maç S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlananıyor.
CANLI SKOR:
1. Periyot: Fenerbahçe Beko 19-24 Olimpia Milano
2. Periyot Oynanıyor: Fenerbahçe Beko 21-29 Olimpia Milano
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