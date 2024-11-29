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Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko 85-91 Olimpia Milano | MAÇ SONUCU – ÖZET (THY EuroLeague)

Fenerbahçe Beko 85-91 Olimpia Milano | MAÇ SONUCU – ÖZET (THY EuroLeague)

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 12. haftasında Olimpia Milano ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadeleyi 85-91 skorla kazanan taraf Olimpia Milano oldu.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 20:42 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 22:47
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Fenerbahçe Beko 85-91 Olimpia Milano | MAÇ SONUCU – ÖZET (THY EuroLeague)

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 12. haftasında Olimpia Milano ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi 85-91 skorla kazanan taraf Olimpia Milano oldu.

Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı 29 Kasım Cuma günü saat 22.45'te başladı. Maçın bütün çeyreklerini skor olarak Milano'nun birkaç puan gerisinde kapatan sarı lacivertliler, son periyotta vites arttırsalar da mağlubiyete engel olamadı ve maçın kazananı deplasman ekibi oldu.

PERİYOT SONUÇLARI

1. Periyot: Fenerbahçe Beko 19-24 Olimpia Milano

2. Periyot: Fenerbahçe Beko 37-41 Olimpia Milano

3. Periyot: Fenerbahçe Beko 63-66 Olimpia Milano

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