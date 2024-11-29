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Haberler THY EuroLeague Asvel Villeurbanne - Anadolu Efes canlı izle | Asvel Villeurbanne - Anadolu Efes basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? THY Euroleague

Asvel Villeurbanne - Anadolu Efes canlı izle | Asvel Villeurbanne - Anadolu Efes basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Asvel Villeurbanne ile Anadolu Efes kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı basketbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Asvel Villeurbanne - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 15:10 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 15:20
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Asvel Villeurbanne - Anadolu Efes canlı izle | Asvel Villeurbanne - Anadolu Efes basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? THY Euroleague

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Asvel Villeurbanne ile Anadolu Efes kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Asvel Villeurbanne - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Asvel Villeurbanne - Anadolu Efes MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Asvel Villeurbanne - Anadolu Efes maçı 29 Kasım Cuma günü saat 23.00'te S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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