Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı CANLI (Turkish Airlines EuroLeague)

THY EuroLeague'de heyecan sürüyor. Dev turnuvada 6. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanması gereken bu mücadele yetkililerce alınan karar nedeniyle Litvanya'da oynanıyor.

Bu heyecanlı maçın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

İŞTE CANLI PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot oynanıyor: Fenerbahçe Beko 8-11 Maccabi Tel Aviv

FENERBAHÇE BEKO - MACCABI TEL AVIV MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı TSİ 21.30'da başladı. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanıyor.