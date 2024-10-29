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Haberler THY EuroLeague

Anadolu Efes - Barcelona | CANLI (THY EuroLeague)

THY EuroLeague'deki 6. maçında Anadolu Efes, evinde Barcelona'yı ağırlıyor. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2024 Salı 20:27 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2024 Salı 21:15
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Anadolu Efes - Barcelona | CANLI (THY EuroLeague)

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanya'nın Barcelona takımını konuk ediyor. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabaka saat 20.30'da başladı.

Ligde geçtiğimiz hafta deplasmanda EA7 Emporio Armani Milan'ı 96-84 mağlup eden lacivert-beyazlılar, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle haftaya 6. basamakta giriyor. Ligde 4 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunan İspanyol temsilcisi ise liderlik koltuğunda yer alıyor.

CANLI SKOR

1. Periyot Sonucu: A. Efes 26-29 Barcelona

2. Periyot Oynanıyor: A. Efes 49-52 Barcelona

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

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AVRUPA'DA 842. RANDEVU

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 842. karşılaşmasını oynuyor.

Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 841 maçta 475 galibiyet elde etti, 366 yenilgi yaşadı.

Türk temsilcisi, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 594. müsabakasına çıkıyor.

Anadolu Efes, organizasyonda 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 593 mücadelenin 318'ini kazandı, 275'inden mağlubiyetle ayrıldı.

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