  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler THY EuroLeague

THY Euroleague'den Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'e ceza!

THY Euroleague yönetimi ikinci haftasında oynanan Anadolu Efes - Fenerbahçe maçı sonrası iki takım oyuncularına ceza verdiğini açıkladı. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 21:04 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 21:18
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
THY Euroleague'den Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'e ceza!

EuroLeague, Anadolu Efes oyuncusu Elijah Bryant ile Fenerbahçe Beko oyuncusu Tarık Biberovic'e 1'er maç ceza verdiğini açıkladı. Ayrıca Bryant 10 bin Euro para cezası alırken, Tarık ise 5 bin Euro ile cezalandırıldı.

Turkish Airlines EuroLeague'in 2'nci haftasında oynanan Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko karşılaşmasında Elijah Bryant ile Tarık Biberovic arasında yaşanan kavganın cezası belli oldu. Anadolu Efes'te Elijah Bryant 10 bin Euro ve 1 maç men cezası alırken, Fenerbahçe Beko'da ise Tarık Biberovic'e 5 bin Euro ve 1 maç men cezası verildi.

Öte yandan Fenerbahçeli yönetici Sertaç Komsuoğlu'na da hakemlere karşı saygısızlığı temsil eden hareketlerinden dolayı 4 bin Euro para cezası uygulandı.

Konuyla ilgili olarak verilen cezalar şu şekilde:

"Fenerbahçe Beko oyuncusu Tarik Biberovic, Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan maçta başka bir kişiye karşı fiziksel saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle Euroleague Basketbol Disiplin Tüzüğü'nün 27.2.e) maddesi uyarınca bir maç men ve 5.000 Euro para cezasına çarptırıldı.

Anadolu Efes oyuncusu Elijah Bryant, Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan maçta başka bir kişiye karşı fiziksel saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle Euroleague Basketbol Disiplin Tüzüğü'nün 27.2.e) maddesi uyarınca bir maç men ve 10.000 Euro para cezasına çarptırıldı.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan karşılaşmada hakemlere karşı saygısızlığı temsil eden hareketlerinden dolayı Fenerbahçe Beko İstanbul ile bağlantılı kişi Sertaç Komsuoğlu'na Euroleague Basketbol Disiplin Tüzüğü'nün 27.2.b) maddesi uyarınca 4.000 avro para cezası verildi."

Sarı-lacivertli formayı giyen Biberovic, Kızılyıldız maçında; Anadolu Efes'te ise Bryant, Maccabi Tel Aviv müsabakasında parkede yer alamayacak.

Montella'dan maç öncesi zemin isyanı!
A Milli Takım'ın İzlanda maçı ilk 11'i belli oldu!
DİĞER
Serpil Çakmaklı ile Yalçın Dümer'in kızı Merve’nin güzelliği hayrete düşürdü! Serpil Çakmaklı ile Yalçın Dümer'in kızı!
Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar
Hatipoğlu'ndan Rafa Silva ve Osimhen açıklaması!
'G.Saray'ın Osimhen'i alma planı yok'
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Euroleague'den Biberovic ve Bryant'a ceza Euroleague'den Biberovic ve Bryant'a ceza 21:03
F.Bahçe'de Samsunspor hazırlıkları sürüyor! F.Bahçe'de Samsunspor hazırlıkları sürüyor! 20:37
Fırtına'nın Başakşehir mesaisi sürüyor! Fırtına'nın Başakşehir mesaisi sürüyor! 20:16
A Milli Takım'ın İzlanda maçı ilk 11'i belli oldu! A Milli Takım'ın İzlanda maçı ilk 11'i belli oldu! 19:22
Hatipoğlu'ndan Rafa Silva ve Osimhen açıklaması! Hatipoğlu'ndan Rafa Silva ve Osimhen açıklaması! 19:06
İzlanda Türkiye maçı için flaş karar! Resmen belli oldu İzlanda Türkiye maçı için flaş karar! Resmen belli oldu 17:20
Daha Eski
Sezona İlkan Karaman'ın adı verildi Sezona İlkan Karaman'ın adı verildi 16:44
Sivasspor'un Hatayspor hazırlıkları sürüyor Sivasspor'un Hatayspor hazırlıkları sürüyor 16:40
TBF yeni sezona Asım Pars'ın adını verdi TBF yeni sezona Asım Pars'ın adını verdi 16:15
Konyaspor'da hayrete düşüren sakatlık! Konyaspor'da hayrete düşüren sakatlık! 15:59
'G.Saray'ın Osimhen'i alma planı yok' 'G.Saray'ın Osimhen'i alma planı yok' 15:43
Santos gittiği yerde de olay oldu! Santos gittiği yerde de olay oldu! 15:31