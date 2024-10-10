ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI İZLE | Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda? | THY EuroLeague

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. İkinci haftada Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliğinde oynanacak derbinin yayın saati ve canlı yayın kanalı merak ediliyor. Peki Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı 10 Ekim Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

23. RANDEVU

İki takım da Euroleague'deki ilk maçlarından galibiyetle ayrıldı. Anadolu Efes, deplasmanda İtalya ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı 76-67, Fenerbahçe Beko ise sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 82-71 yendi. Organizasyonda 2 kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes ile bir defa kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Beko, Euroleague tarihinde 23. kez rakip olacak.

SON ŞAMPİYON ANADOLU EFES

İki takım arasında oynanan 22 karşılaşmanın 8'ini lacivert-beyazlılar, 14'ünü ise sarı-lacivertli ekip kazandı. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, son olarak 29 Eylül'deki Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşılaştı. Lacivert-beyazlılar, Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışının yapıldığı müsabakada rakibini 83-82 yenerek kupanın sahibi oldu.