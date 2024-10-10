Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko | CANLI (THY EuroLeague)

Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci haftasındaki Türk derbisinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk ediyor. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanmakta olan müsabaka saat 20.30'da başladı. Mücadeleyi Miguel Angel Perez, Damir Javor ve Ioannis Foufis hakem üçlüsü yönetiyor.

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1. Periyot: Anadolu Efes 10 - 11 Fenerbahçe Beko

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Sezona galibiyet ile başlayan iki takım, ilk hafta oynadıkları müsabaklarda hata yapmadı. EuroLeague'de yeni sezona deplasmanda Virtus Segafredo Bologna'yı 76-67 yenerek başlayan lacivert-beyazlılar, geçen seneki inişli çıkışlı grafiği bu sezon taraftarlarına yaşatmamak istiyor. Sezonun ilk maçında evinde Yunanistan temsilcisi Olympiacos'u 82-71 mağlup eden sarı-lacivertliler ise Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nu dolduran taraftarını galibiyetle sevindirdi. Geride kalan sezonda Final Four oynayan Fenerbahçe Beko, bu sezon daha ileriyi hedefliyor.

ANADOLU EFES'İN EUROLEAGUE'DE YENİ EVİNDE İLK MAÇI

2024-2025 sezonuna hizmete yeni giren Basketbol Gelişim Merkezi'nde başlayan Anadolu Efes, tarihi zaferler elde ettiği Sinan Erdem Spor Salonu'na veda etti. Bu sezon maçlarını Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacak lacivert-beyazlılar, bu salonda yapacağı ilk EuroLeague müsabakasında da Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

İki ekip arasındaki derbilere artık taraftarlar Basketbol Gelişim Merkezi'nde tanık olacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI'NDA EFES KAZANDI

Sezonun ilk derbisinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde 37'nci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya gelen iki takımın çekişmeli geçen zorlu randevusunda gülen taraf, 83-82'lik skorla Anadolu Efes olmuştu.

Basketbol Gelişim Merkezi'nin hizmete açıldığı ilk gün (29 Eylül) ve salondaki ilk maç olma özelliği taşıyan zorlu kupa mücadelesinde rakibi Fenerbahçe Beko'yu yenen lacivert-beyazlılar, 14'üncü kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürme başarısı göstermişti.

FENERBAHÇE'DE WILBEKIN FORMA GİYEMEYECEK

Sarı-lacivertli ekipte forma giyen Scottie Wilbekin, Olympiacos maçında yaşadığı sakatlığın ardından sahalarda uzun süre ayrı kalacak. Yunan ekibiyle oynanan mücadelenin ilk çeyreğinde sağ diz bölgesinden sakatlık yaşayan tecrübeli oyun kurucunun, ön çapraz bağında yırtık tespit edilmişti.

Öte yandan sarı-lacivertliler Tarık Biberovic ise idmanlara başladı.

MELİH MAHMUTOĞLU'NUN BİN SAYI HEYECANI

Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu, Anadolu Efes karşısında forma giyip 12 sayı bulduğu takdirde Turkish Airlines EuroLeague'de bin sayıya ulaşacak. 2013 yılından bu yana formasını giydiği Fenerbahçe'de EuroLeague şampiyonluğu da dahil birçok başarıya imza atan deneyimli oyuncunun organizasyonda 988 sayısı bulunuyor. Melih Mahmutoğlu, Efes karşısında 12 sayı daha bularak bin sayıya ulaşmayı hedefliyor.

EUROLEAGUE'DE FENERBAHÇE BEKO ÖNDE

Türk derbisinde karşı karşıya gelecek iki ekibin 2013 yılından bu yana oynadığı 22 müsabakada Fenerbahçe Beko'nun 14 galibiyeti bulunuyor. Anadolu Efes ise bu müsabakalarda 8 galibiyet elde etti. Geçen yıl normal sezonda oynanan maçlarda iki ekip de deplasmanda galip gelerek birer galibiyete imza atmıştı.