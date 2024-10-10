Anadolu Efes 78 - 83 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU - ÖZET (THY EuroLeague)

Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci haftasındaki Türk derbisinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Miguel Angel Perez, Damir Javor ve Ioannis Foufis hakem üçlüsü yönetti. Anadolu Efes'in 4. çeyrekteki geri dönüş girişimini maç boyunca inanılmaz bir üç sayılık isabet yüzdesi yakalayan Fenerbahçe Beko, yine son dakikada bulduğu üç sayılar ile durdurdu.
CANLI SKOR TAKİBİ
1. Periyot sonu: Anadolu Efes 21 - 27 Fenerbahçe Beko
2. Periyot sonu: Anadolu Efes 37 - 46 Fenerbahçe Beko
3. Periyot sonu: Anadolu Efes 51 - 60 Fenerbahçe Beko
MAÇ SONUCU: Anadolu Efes 78 - 83 Fenerbahçe Beko
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