  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler THY EuroLeague

Anadolu Efes 78 - 83 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU - ÖZET (THY EuroLeague)

Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci haftasındaki Türk derbisinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Çekişmeli geçen mücadeleyi 78 - 83 Fenerbahçe Beko kazandı. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2024 Perşembe 20:26 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2024 Perşembe 22:49
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Anadolu Efes 78 - 83 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU - ÖZET (THY EuroLeague)

Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci haftasındaki Türk derbisinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Miguel Angel Perez, Damir Javor ve Ioannis Foufis hakem üçlüsü yönetti. Anadolu Efes'in 4. çeyrekteki geri dönüş girişimini maç boyunca inanılmaz bir üç sayılık isabet yüzdesi yakalayan Fenerbahçe Beko, yine son dakikada bulduğu üç sayılar ile durdurdu.

CANLI SKOR TAKİBİ

1. Periyot sonu: Anadolu Efes 21 - 27 Fenerbahçe Beko

2. Periyot sonu: Anadolu Efes 37 - 46 Fenerbahçe Beko

3. Periyot sonu: Anadolu Efes 51 - 60 Fenerbahçe Beko

MAÇ SONUCU: Anadolu Efes 78 - 83 Fenerbahçe Beko

ASpor CANLI YAYIN

İşte G.Saray'ın ocak ayı bombası! Beşiktaş'a karşı şov yapmıştı
Erciyes uzatmalarda turladı!
DİĞER
Son dakika haberi: Victor Nelsson'dan flaş sözler! Galatasaray'dan gideceği iddia edilmişti...
CANLI | İsrail Beyrut'un merkezine saldırdı! | Saldırının hedefinde kim var? | BM'den İsrail'e uyarı: Lübnan'ı terk edin
Montella'dan Arda açıklaması! "Real Madrid süreci..."
Arda Güler'den flaş Ancelotti açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtana'da Başakşehir hazırlıkları devam ediyor Fırtana'da Başakşehir hazırlıkları devam ediyor 19:45
Kaloğlu Kayserispor'la ilk antrenmanında Kaloğlu Kayserispor'la ilk antrenmanında 19:40
Sivasspor'un Hatayspor hazırlıkları sürüyor Sivasspor'un Hatayspor hazırlıkları sürüyor 19:37
Türk derbisini F.Bahçe kazandı! Türk derbisini F.Bahçe kazandı! 19:32
Milli futbolcuya Liverpool'dan kanca! Milli futbolcuya Liverpool'dan kanca! 19:03
Arda Güler'den flaş Ancelotti açıklaması! Arda Güler'den flaş Ancelotti açıklaması! 18:32
Daha Eski
Montella'dan Arda açıklaması! "Real Madrid süreci..." Montella'dan Arda açıklaması! "Real Madrid süreci..." 18:12
Erciyes uzatmalarda turladı! Erciyes uzatmalarda turladı! 17:20
Mourinho'dan sürpriz Kostic ve Maximin kararı! Mourinho'dan sürpriz Kostic ve Maximin kararı! 17:02
Bursaspor tek golle turladı! Bursaspor tek golle turladı! 16:59
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı! A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı! 16:44
Toprak Razgatlıoğlu'nda şampiyonluk heyecanı! Toprak Razgatlıoğlu'nda şampiyonluk heyecanı! 16:19