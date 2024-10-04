Virtus Bologna - Anadolu Efes | CANLI (THY EuroLeague)

Turkish Airlines EuroLeague'in açılış haftasında Anadolu Efes, Virtus Segafredo Bologna deplasmanına gidiyor. Koç Tomislav Mijatovic'in yönetiminde parkeye çıkan lacivert beyazlılar, turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

CANLI SKOR

1. Periyot: Virtus Bologna 21 - 15 Anadolu Efes

2. Periyot: Virtus Bologna 34 - 29 Anadolu Efes

BOLOGNA - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE, HANGİ KANALDA?

4 Ekim Cuma günü saat 22:00'da başlayan Bologna - Anadolu Efes mücadelesi S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

AVRUPA'DA 837. MAÇ

THY Avrupa Ligi 2024-2025 sezonu ilk haftasında İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibine konuk olacak Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa kupalarında 837. maçına çıkacak. Avrupa Ligi'nde 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında şampiyon olan lacivert-beyazlı ekip, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında geride kalan 836 karşılaşmanın 472'sini kazandı, 364'ünde ise mağlup oldu.

Türk temsilcisi, basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde ise 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 588 maçta 315 galibiyet, 273 mağlubiyet yaşadı.

AVRUPA KUPALARINDAKİ BAŞARILARI

Anadolu Efes, 45 yıllık Avrupa kupaları serüveninde 3 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında 2 kez ikincilikle yetindi. Beş defa Dörtlü Final'de yer alan Anadolu Efes, 2 kez ise üçüncü oldu.

Türk temsilcisi, 1995-1996 sezonunda Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı müzesine götürdü. Takım sporlarında Avrupa'da kupa kazanan ilk Türk ekibi ünvanını alan Anadolu Efes, finalin ilk maçında İstanbul'da 76-68 yendiği İtalya'nın Stefanel Milano takımına rövanşta 77-70 yenilmesine rağmen sayı averajıyla şampiyonluğa ulaştı.

Anadolu Efes, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında da THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluk kupasını kaldırdı. 2020-2021 sezonunda ligdeki normal sezonu üçüncü bitiren lacivert-beyazlı takım, play-off çeyrek final serisinde Real Madrid'e 3-2 üstünlük sağlayarak Dörtlü Final'e yükseldi. Dörtlü Final'deki ilk maçında CSKA Moskova'yı 89-86 yenen Anadolu Efes, finalde karşılaştığı Barcelona'yı da 86-81 mağlup ederek Avrupa arenasındaki ikinci kupasını kazandı.

Lacivert-beyazlı takım, 2021-2022 sezonunda da normal sezonu 6. sırada tamamladıktan sonra play-off çeyrek final serisinde EA7 Emporio Armani Milan'ı 3-1 geçerek Dörtlü Final'e çıktı. Dörtlü Final'deki ilk maçında Olympiakos'u 77-74 mağlup eden lacivert-beyazlı takım, finalde Real Madrid'i 58-57 yenerek Avrupa'daki üçüncü kupasını elde etti.

EN FARKLI GALİBİYET

Avrupa kupalarında 836 karşılaşmaya çıkan Anadolu Efes, en farklı galibiyetini 1989-1990 sezonunda Koraç Kupası birinci ön eleme turunda Avusturya'nın Win Wat Wieden takımına karşı aldı.

Sahadan 111-47 galip ayrılan lacivert-beyazlılar, rakibini 64 sayı farkla mağlup etmeyi başardı.