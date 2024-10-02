THY EuroLeague'de heyecan başlıyor! İşte ilk haftanın programı

EuroLeague'de 2024-2025 sezonu ilk hafta heyecanı yarın ve 4 Ekim Cuma günü yaşanacak. Sezonun açılış mücadelesinde son şampiyon Panathinaikos, ALBA Berlin'e konuk olacak. Ligin ilk haftasında A. Efes deplasmanda Virtus Bologna ile oynayacak. Fenerbahçe Beko da evinde Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

EuroLeague'de ilk hafta programı şöyle:

3 Ekim Perşembe

19.45 ALBA Berlin - Panathinaikos

20.00 Monaco - Olimpia Milano

20.00 Zalgiris Kaunas - Barcelona

21.30 Baskonia - Partizan

21.45 Bayern Münih - Real Madrid

22.00 Maccabi Tel Aviv - Asvel

4 Ekim Cuma

20.30 Fenerbahçe Beko - Olympiakos

22.00 Paris Basketball - Kızılyıldız

22.00 Virtus Bologna - Anadolu Efes