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Monaco ABD'li yıldız Mike James'in sözleşmesini uzattı

Son dakika spor haberi: Basketbol THY Avrupa Ligi takımlarından Monaco, ABD'li oyuncu Mike James'in sözleşmesini uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, yıldız basketbolcuyla 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 16:01
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Monaco ABD'li yıldız Mike James'in sözleşmesini uzattı

Monaco'dan yapılan açıklamada, 2021'den bu yana kırmızı-beyazlı formayı giyen 33 yaşındaki oyun kurucu Mike James ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Mike James, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilmişti. Kariyerinde ilk kez bu ünvana layık görülen James, maç başına 17,9 sayı, 4,1 ribaunt ve 5,1 asistlik performans sergiledi.

THY Avrupa Ligi'nde 2023-2024 sezonunu üçüncü sırada tamamlayan Monaco, play-off aşamasında Fenerbahçe Beko'ya elenirken, Fransa Ligi'nde ise şampiyonluğa ulaştı.

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