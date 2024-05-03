Final-Four aşkına

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final 4. maçında bugün Monaco'yu ağırlayacak. Ülker Salonu'ndaki mücadele, saat 20.45'te başlayacak ve S Sport'tan yayınlanacak. Fransa'daki ilk karşılaşmada rakibini 95-91 yenen temsilcimiz yine deplasmanda 93-88 kaybetmiş seri 1-1'e gelmişti. Fenerbahçe, önceki gün İstanbul'da 89-78 galip gelerek 2-1 öne geçti. Bugünkü maçı kazanırsak, adımızı Final-Four'a yazdıracağız. Fransız ekibinin galip gelmesi halinde ise 5. ve son maç Monako'da oynanacak.

DAHA DA GÜRÜLTÜ YAPIN

Fenerbahçe'nin Litvanyalı Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Fransız ekibi Monaco'yla oynanacak olan bugünkü dev karşılaşma için sarı-lacivertli taraftarlardan tribünde daha fazla gürültü yapmalarını istedi. Sarunas Jasikevicius, "Daha da gürültü yapın, daha çok ses çıkarın. Ama özellikle takım kötüye giderken. İyiyken tabii ki destek olmak kolaydır ama iyi taraftar kötü durumda daha çok ses çıkartır, destek olur" diye konuştu. THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali, Almanya'nın başkenti Berlin'de 24-26 Mayıs'ta düzenlenecek.

SAHAMIZI KORUMAYA ÇALIŞACAĞIZ

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Calathes, Final-Four'a kalacaklarını iddia etti. Calathes, "Taraftarlarımız inanılmaz enerji ve motivasyon verdi. Çok büyük bir maç olacak. Onlar her şeyini verecek, bizler de öyle. Sahamızı korumaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

SEZONUN MAÇI OLACAK

Fenerbahçe'nin Boşnak asıllı Türk yıldızı Tarık Biberovic de Monaco'yla sezonun en önemli maçına çıkacaklarını belirtti. Biberovic, "İyi bir durumdayız ama ne kadar çabuk unutursak daha iyi olacak. Sezonun en önemli maçı olacak. İnanılmaz bir atmosfer vardı 40 dakika boyunca" diye konuştu.