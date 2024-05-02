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Fener farklı

THY Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransız rakibini 11 sayı farkla yenip seride 2-1 öne geçen F.Bahçe Beko, 4’lü finale çok yakın

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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Fener farklı

THY Avrupa Ligi'nde yolune devam eden F.Bahçe Beko, Play-Off üçüncü karşılaşmasında evinde konuk ettiği AS Monaco'yu 89-78 yenerek seride 2-1 öne geçti. İlk çeyreği 21-19 geride geçen ve ikinci periyoda Guduric'in üçlüğüyle başlayan sarı-lacivertliler, 14. dakikada Wilbekin'in dış atışıyla farkı 6 sayıya (29-23) çıkardı. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçildi ve Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 47-40 üstün gitti. İkinci yarıya iki takım da sert savunmayla başladı. Mücadele gücünün yükselmesiyle top kayıpları tarafta da artarken, 25. dakika Kanarya'nın 53-49 üstünlüğüyle geçildi. Hayes-Davis, Calathes ve Sestina ile skür üreten F.Bahçe, çeyreğin bitimine 50 saniye kala farkı çift hanelere (67-56) taşıdı ve final periyoduna da 69-58 üstün girmeyi başardı.

GALİBİYETİN MİMARI TARIK

Son çeyreğe Calathes ve Wilbekin'in üç sayılık basketleriyle başlayan sarı-lacivertliler,, boyalı a landa ise rakibini durdurmayı başaramadı ve 34. dakikada fark 4 sayıya düştü: 75-71. Mola dönüşü Biberovic'in üçlüğüyle toparlanan sarı-lacivertliler, yine aynı oyuncunun dış atışıyla son 2,5 dakikaya 85-78 önde girdi. Kalan bölümde boyalı alanda Papagiannis ile skor üreten Fenerbahçe Beko, parkeden 89-78 galip ayrıldı. Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic attığı 14 sayıyla galibiyetin baş mimarlarından olurken, AS Monaco'da Alpha Diallo'nun 23 sayı 7 ribaundluk katkısı galibiyete yetmedi.

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