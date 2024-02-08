Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı CANLI izle! (Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı canlı skor) THY EuroLeague maçı

Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı CANLI izle! (Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı canlı skor) THY EuroLeague maçı

Temsilcimiz Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 26. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor. Lacivert-beyazlılar, Letonya'nın Riga kentinde oynanan zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçının CANLI skor takibi fotomac.com.tr'de...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 20:40 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 21:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı CANLI izle! (Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı canlı skor) THY EuroLeague maçı

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile kozlarını paylaşıyor.

Lacivert-beyazlılar, Letonya'nın Riga kentinde oynanan zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Müsabakanın CANLI skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

CANLI SKOR

İLK PERİYOT SONUCU: ANADOLU EFES 29-27 MACCABI TEL AVIV

İKİNCİ PERİYOT OYNANIYOR: ANADOLU EFES 48-47 MACCABI TEL AVIV

ANADOLU EFES - MACCABI TEL AVİV MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı 8 Şubat Perşembe günü saat 20.30'da maçladı. Karşılaşma S Sport ekranlarından CANLI yayınlanıyor.

THY Euroleague'in 25. haftasında Anadolu Efes, evinde İtalya'nın Olimpia Milano takımını Sinan Erdem Spor Salonu'nda 79-73 mağlup etmişti.

Maccabi Tel Aviv ise İspanya'nın Baskonia Vitoria Gasteiz takımına deplasmanda 92-82 yenilmişti.

THY EuroLeague'de 25. haftanın ardından Anadolu Efes 10 galibiyet ve 15 mağlubiyet ile 16., Maccabi Tel Aviv ise 13 galibiyet ve 12 mağlubiyet ile 10. sırada yer alıyor.

Anadolu Efes ile Maccabi Tel Aviv, Avrupa kupalarında bugüne kadar 36 kez karşılaşırken, Efes 20 galibiyet ve 16 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 11 maçta temsilcimiz yedi galibiyet ve dört mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines EuroLeague'de iki takım arasında oynanan 25 karşılaşmada Efes 13 galibiyet ve 12 mağlubiyet elde etti.

DİĞER
Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı saat kaçta, hangi kanalda? THY EuroLeague Anadolu Efes maçı canlı izle ekranı!
Başkan Erdoğan'dan Adıyaman'daki aday tanıtım toplantısında önemli açıklamalar
Trabzonspor uzatmalarda turladı!
F.Bahçe'de büyük yaprak dökümü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?
Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman?
Cuma Hutbesi DİYANET 9 ŞUBAT 2024
🌹 EN GÜZEL CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2024
FİTRE NE KADAR 2024
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trezeguet: Kupayı istiyoruz Trezeguet: Kupayı istiyoruz 20:44
Meunier ilk maçındaki asistini yorumladı! Meunier ilk maçındaki asistini yorumladı! 20:42
Thomas Meunier: Unutulmayacak bir ilk maç oldu Thomas Meunier: Unutulmayacak bir ilk maç oldu 20:40
Santos: Zor bir maç olacak Santos: Zor bir maç olacak 20:33
Umut Güneş: Maçı domine ettik Umut Güneş: Maçı domine ettik 20:30
Trabzonspor uzatmalarda turladı! Trabzonspor uzatmalarda turladı! 20:12
Daha Eski
Millilerimizin rakipleri belli oldu! Millilerimizin rakipleri belli oldu! 20:10
Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı! Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı! 19:16
Tanque'nin yeni takımı resmen açıklandı! Tanque'nin yeni takımı resmen açıklandı! 18:51
Futbolda tarihi karar! IFAB'dan açıklama geldi Futbolda tarihi karar! IFAB'dan açıklama geldi 18:48
Beşiktaş yeni forma sponsorunu KAP'a bildirdi! Beşiktaş yeni forma sponsorunu KAP'a bildirdi! 18:41
Antalyaspor - Beşiktaş | CANLI Antalyaspor - Beşiktaş | CANLI 18:29