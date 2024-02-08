Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı CANLI izle! (Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı canlı skor) THY EuroLeague maçı

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile kozlarını paylaşıyor.

Lacivert-beyazlılar, Letonya'nın Riga kentinde oynanan zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Müsabakanın CANLI skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

CANLI SKOR

İLK PERİYOT SONUCU: ANADOLU EFES 29-27 MACCABI TEL AVIV

İKİNCİ PERİYOT OYNANIYOR: ANADOLU EFES 48-47 MACCABI TEL AVIV ANADOLU EFES - MACCABI TEL AVİV MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı 8 Şubat Perşembe günü saat 20.30'da maçladı. Karşılaşma S Sport ekranlarından CANLI yayınlanıyor.

THY Euroleague'in 25. haftasında Anadolu Efes, evinde İtalya'nın Olimpia Milano takımını Sinan Erdem Spor Salonu'nda 79-73 mağlup etmişti.

Maccabi Tel Aviv ise İspanya'nın Baskonia Vitoria Gasteiz takımına deplasmanda 92-82 yenilmişti.

THY EuroLeague'de 25. haftanın ardından Anadolu Efes 10 galibiyet ve 15 mağlubiyet ile 16., Maccabi Tel Aviv ise 13 galibiyet ve 12 mağlubiyet ile 10. sırada yer alıyor.

Anadolu Efes ile Maccabi Tel Aviv, Avrupa kupalarında bugüne kadar 36 kez karşılaşırken, Efes 20 galibiyet ve 16 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 11 maçta temsilcimiz yedi galibiyet ve dört mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines EuroLeague'de iki takım arasında oynanan 25 karşılaşmada Efes 13 galibiyet ve 12 mağlubiyet elde etti.