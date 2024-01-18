Anadolu Efes - Barcelona maçı CANLI izle! (Anadolu Efes - Barcelona maçı canlı takip) Turkish Airlines EuroLeague maçı

Turkish Airlines EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes evinde İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk ediyor.

Lacivert-beyazlılar, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki müsabakadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.

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İLK PERİYOT OYNANIYOR: Anadolu Efes 6-3 Barcelona

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Anadolu Efes - Barcelona maçı S Sport ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Ligin ilk yarısında iki ekip arasında Barcelona'da oynanan karşılaşmayı Efes, 91-74 kaybetmişti.

Turkish Airlines EuroLeague'in 21. haftasında Anadolu Efes İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımını Sinan Erdem Spor Salonu'nda 99-75 mağlup etmiş, FC Barcelona ise Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımını evinde 91-73 yenmişti.

EuroLeague'de 21. haftanın ardından Anadolu Efes sekiz galibiyet ve 13 mağlubiyet ile 15., FC Barcelona ise 15 galibiyet ve altı mağlubiyet ile ikinci sırada yer alıyor.

Anadolu Efes ile FC Barcelona, Avrupa kupalarında bugüne kadar 41 kez karşılaşırken, Efes 18 galibiyet ve 23 mağlubiyet aldı.