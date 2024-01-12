Anadolu Efes Virtus Segafredo Bologna | CANLI SKOR (THY EuroLeague)

THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes evinde Virtus Segafredo Bologna'yı konuk ediyor. Zorlu mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...
ANADOLU EFES - VIRTUS BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Anadolu Efes - Virtus Segafredo Bologna maçı 12 Ocak Cuma günü saat 20:30'da başladı. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanıyor.
İŞTE ÇEYREK SKORLARI:
1. periyot sonucu: Anadolu Efes 26-15 Virtus Segafredo Bologna
2. periyot oynanıyor: Anadolu Efes 36-17 Virtus Segafredo Bologna