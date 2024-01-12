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Anadolu Efes Virtus Segafredo Bologna | CANLI SKOR (THY EuroLeague)

Temsilcimiz Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında evinde Virtus Segafredo Bologna'yı konuk ediyor. Zorlu mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 20:25 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 21:00
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Anadolu Efes Virtus Segafredo Bologna | CANLI SKOR (THY EuroLeague)

THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes evinde Virtus Segafredo Bologna'yı konuk ediyor. Zorlu mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

ANADOLU EFES - VIRTUS BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Anadolu Efes - Virtus Segafredo Bologna maçı 12 Ocak Cuma günü saat 20:30'da başladı. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanıyor.

İŞTE ÇEYREK SKORLARI:

1. periyot sonucu: Anadolu Efes 26-15 Virtus Segafredo Bologna

2. periyot oynanıyor: Anadolu Efes 36-17 Virtus Segafredo Bologna

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