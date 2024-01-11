Fenerbahçe Beko - Bayern Münih CANLI İZLE (Fenerbahçe Beko - Bayern Münih canlı)

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko ile Bayern Münih kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

Fenerbahçe Beko 22-22 Bayern Münih (1. çeyrek sonucu)

Fenerbahçe Beko 38-39 Bayern Münih (2. çeyrek sonucu) Fenerbahçe Beko 55-54 Bayern Münih (3. çeyrek oynanıyor)

FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MÜNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı saat 20:45'te başladı. Müsabaka S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.