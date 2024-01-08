Haberler THY EuroLeague Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Panathinaikos ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı basketbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 12:32 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 12:50
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Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Panathinaikos ile Anadolu Efes kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PANATHINAIKOS - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Panathinaikos - Anadolu Efes maçı 9 Ocak Salı günü saat 22:15'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

821. AVRUPA MAÇI

Lacivert-beyazlı takım, Panathinaikos müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 821. maçını oynayacak. Tarihinde Avrupa'da çıktığı 820 müsabakada 462 galibiyet alan Anadolu Efes, 358 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 573. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 572 mücadelenin 305'ini kazanan lacivert-beyazlılar, 267'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı. Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Oaka Altion'da oynanacak maç TSİ 22.15'de başlayacak. Anadolu Efes, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 19 maçta 7 galibiyet ve 12 mağlubiyet alarak haftaya 15. sırada girdi. Panathinaikos ise bu sezon 11 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 4. sırada yer aldı.

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