Bayern Münih - Anadolu Efes CANLI izle! THY EuroLeague maçı

Temsilcimiz Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 15. haftasında Bayern Münih ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın CANLI skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

CANLI SKOR

Skoru güncellemek için TIKLAYIN İLK PERİYOT OYNANIYOR: BAYERN MÜNİH 2-2 ANADOLU EFES BAYERN MÜNİH - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Bayern Münih - Anadolu Efes maçı 20 Aralık Çarşamba günü saat 22:30'da başladı. Karşılaşma S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.

Temsilcimizin Turkish Airlines EuroLeague'de 14 maç sonunda 7 galibiyet 7 mağlubiyeti bulunuyor. Bayern Münih ise söz konusu maçlarda 6 galibiyet ve 8 mağlubiyet aldı.

Anadolu Efes ile Bayern Münih Avrupa kupalarında bugüne kadar 10 kez karşılaşırken, Turkish Airlines Euroleague'de iki takım arasında oynanan bu 10 karşılaşmada takımımız beş galibiyet ve beş mağlubiyet elde etti.

Temsilcimiz Anadolu Efes, Bayern Münih karşılaşmasının ardından Cuma günü sahasında Baskonia'yı konuk edecek. Bayern Münih ise Monaco ile sahasında karşılaşacak.