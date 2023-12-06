Haberler THY EuroLeague Baskonia 80-79 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU - ÖZET

Baskonia 80-79 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU - ÖZET

THY EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 12. hafta maçında Baskonia deplasmanına çıktı. Sarı-lacivertliler parkeden 80-79 mağlup ayrıldı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 00:17 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 00:33
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Baskonia 80-79 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU - ÖZET

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 12'nci hafta karşılaşmasında İspanyol ekibi Baskonia'ya deplasmanda bitime 7 saniye kala Markus Howard'ın 3 sayılık isabetine engel olamayınca 80-79 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko 6'ncı mağlubiyetini alırken, Baskonia ise 7'inci galibiyetini elde etti.

Buesa Arena'da oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip, Codi Miller-McIntyre, Vanja Marinkovic, Dani Diez, Tadas Sedekerskis, Maik Kotsar ilk 5'iyle başladı. Fenerbahçe'nin ilk 5'i ise Nick Calathes, Marko Guduric, Dyshawn Pierre, Nigel Hayes-Davis ve Johnathan Motley'den oluştu.

Üç sayılık isabetin olmadığı ilk 5 dakikada iki takım da pota altından sayılar üretti. Fenerbahçe Beko, periyodun bitimine 4.26 kala gelen televizyon molasına 2 sayı farkla önde girdi: 8-10. Molanın ardından savunmadaki sertliğini artıran sarı-lacivertli ekip, 8-0 seri yakalayarak farkı çift hanelere çıkardı: 8-18. Son saniyede Howard'ın turnikesi ilk periyodun skorunu belirledi ve bu periyodu Fenerbahçe 18-10 önde tamamladı.

İkinci periyoda da iyi başlayan sarı-lacivertli ekip, hücumda Wilbekin, Pierre ve Hayes-Davis ile sayılar bulunca devrenin bitimine 7.05 kala farkı 15'e kadar çıkardı: 16-31. Bu dakikanın ardından toparlanan Baskonia, 6-0'lık seri yakalayarak farkı tek hanelere indirdi ve rakibine molayı aldırdı: 22-31. Molanın ardından etkili oyununu sürdüren Baskonia, Howard ve Marinkovic ile sayılar üreterek farkı eritti. Bitime 1.46 kala Kotsar'ın iki sayılık isabetiyle İspanyol ekibi öne geçti: 36-35. Üstünlüğünü kalan bölümde de koruyan Baskonia, soyunma odasına 38-37 önde girdi.

Üçüncü periyot karşılıklı sayılarla başlarken Fenerbahçe, hücumda Hayes-Davis ile sayılar üretti. Periyodun ilk 5 dakikalık bölümü ev sahibi ekibin 48-47 üstünlüğü ile geçildi. Hücumda Markus Howard'ı durduramayan Fenerbahçe, bu oyuncunun üst üste ürettiği sayılara engel olamasa da hücumda skora tutunmayı başardı. Periyodun bitimine 6 saniye kala Hayes-Davis'in üç sayılık isabetiyle bu periyot ev sahibinin 57-55 üstünlüğü ile bitti.

Son periyoda Dorsey'nin 5 sayısıyla başlayan sarı-lacivertli ekip, bitime 8.35 kala öne geçti: 59-60. Bu dakikanın ardından 6-0'lık seri ile Baskonia tekrar kontrolü eline geçirdi: 65-60. İki takım da skordan kopmayınca karşılaşmanın son 2 dakikasına ev sahibi ekibin 74-72 üstünlüğü ile girildi. Son bölümleri büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Fenerbahçe, Dorsey'in bitime 14 saniye kaldığı iki sayılık isabetle öne geçti: 77-79. Bitime 7 saniye kala Howard'a 3 sayılık isabetinde faul yapıldı ve Baskonia öne geçti: 80-79. Howard'ın faul atışını kaçırmasının ardından son hücumda Guduric, 3 sayılık atışta isabet bulamayınca karşılaşmayı Baskonia, 80-79 kazandı.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI

BASKONIA 8-18 FENERBAHÇE BEKO | 1. PERİYOT SONUCU

BASKONIA 38-37 FENERBAHÇE BEKO | 2. PERİYOT SONUCU

BASKONIA 57-55 FENERBAHÇE BEKO | 3. PERİYOT SONUCU

BASKONIA 80-79 FENERBAHÇE BEKO | 4. PERİYOT SONUCU

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