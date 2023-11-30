Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko - Real Madrid canlı izle! | THY Euroleague

Fenerbahçe Beko - Real Madrid canlı izle! | THY Euroleague

THY EuroLeague'in 11. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında Real Madrid'i konuk ediyor. Grupta oynadığı son 4 maçtan yenilgiyle ayrılan Dimitris Itoudis'in öğrencileri İspanya temsilcisi karşısında galip gelerek 4 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Bu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 20:41 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 20:54
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Beko - Real Madrid canlı izle! | THY Euroleague

THY EuroLeague'in 11. haftasında Fenerbahçe Beko ile Real Madrid karşı karşıya geliyor.

Oynadığı son 4 maçtan da mağlubiyetle ayrılan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Real Madrid karşısında galip gelerek çıkışa geçmek istiyor.

Real Madrid ise 10'da 10 yaptı ve THY EuroLeague'de zirvede yer alıyor.

Bu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI SKOR:

1.Periyot Oynanıyor: Fenerbahçe Beko 11 - 10 Real Madrid

Haberimiz güncellenmektedir.

FENERBAHÇE BEKO - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı 30 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başladı. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.

DİĞER
Büşra Pekin estetikle bambaşka biri olmuştu! Ölümlü Dünya 2 filminin galasındaki filtresiz fotoğrafı gündem oldu!
Başkan Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne geldi
Adalı'dan transfer sözleri: Devre arasında...
Arda Güler'den müjdeli haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman?
Anadolu Efes Kızılyıldız'a konuk oluyor
Küçükçekmece'de elektrik ne zaman gelecek? (30 Kasım 2023)
Gaziosmanpaşa'da elektrik ne zaman gelecek? (30 Kasım 2023)
Eyüpsultan'da elektrik ne zaman gelecek? (30 Kasım 2023)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Beko - Real Madrid | CANLI F.Bahçe Beko - Real Madrid | CANLI 20:41
Rıza Çalımbay: Sakatlık... Rıza Çalımbay: Sakatlık... 20:05
Konyaspor Alanyaspor maçına hazırlanıyor Konyaspor Alanyaspor maçına hazırlanıyor 16:50
Adalı'dan transfer sözleri: Devre arasında... Adalı'dan transfer sözleri: Devre arasında... 17:01
Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! 17:28
Beşiktaş - Club Brugge | CANLI Beşiktaş - Club Brugge | CANLI 17:40
Daha Eski
Ziyech Devler Ligi'nde haftanın 11'inde! Ziyech Devler Ligi'nde haftanın 11'inde! 16:07
Beşiktaş Club Brugge maçı hangi kanalda? Beşiktaş Club Brugge maçı hangi kanalda? 16:13
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Yeni adresini duyurdular F.Bahçe'de flaş ayrılık! Yeni adresini duyurdular 16:17
Nordsjaelland - F.Bahçe maçı ne zaman? Nordsjaelland - F.Bahçe maçı ne zaman? 16:18
Beşiktaş Club Brugge maçı hangi kanalda? Beşiktaş Club Brugge maçı hangi kanalda? 16:24
Nordsjaelland - F.Bahçe maçı ne zaman? Nordsjaelland - F.Bahçe maçı ne zaman? 16:31