Fenerbahçe Beko - Real Madrid canlı izle! | THY Euroleague

THY EuroLeague'in 11. haftasında Fenerbahçe Beko ile Real Madrid karşı karşıya geliyor.

Oynadığı son 4 maçtan da mağlubiyetle ayrılan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Real Madrid karşısında galip gelerek çıkışa geçmek istiyor.

Real Madrid ise 10'da 10 yaptı ve THY EuroLeague'de zirvede yer alıyor.

Bu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI SKOR:

1.Periyot Oynanıyor: Fenerbahçe Beko 11 - 10 Real Madrid

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FENERBAHÇE BEKO - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı 30 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başladı. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.