Panathinaikos - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY EuroLeague'de heyecan 10. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Panathinaikos ile Valencia kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Panathinaikos - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PANATHINAIKOS - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Panathinaikos - Valencia maçı 23 Kasım Perşembe günü saat 22:15'te S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.