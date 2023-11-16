Olimpia Milano 92-76 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında konuk olduğu İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani'ye 92-76 yenildi.

Lacivert-beyazlılarda 18 sayı, 7 ribauntla oynayan Clyburn ve 17 sayı üreten Thompson'un performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

İtalyan temsilcisinde ise Shields 18 sayı, Hall 15 sayı, Mirotic 13 sayı, Melli ise 13 sayı, 10 ribauntla galibiyeti getiren oyuncu oldu.

Deplasmandaki çift maç haftasını birer galibiyet ve mağlubiyetle kapatan Anadolu Efes'te toplam yenilgi sayısı 5'e çıktı. EA7 Emporio Armani ise 3. kez kazandı.

1. Periyot: 19-18

Devre: 43-39

3. Periyot: 63-61

5 Faulle çıkanlar: 35.17 Jones (Anadolu Efes)