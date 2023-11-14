Haberler THY EuroLeague Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko | CANLI (Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko | Canlı Anlatım)

Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko | CANLI (Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko | Canlı Anlatım)

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 8. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Kızılyıldız'a konuk oluyor. Itoudis yönetimindeki sarı-lacivertliler, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko mücadelesinin canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 22:44 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 23:32
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Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko | CANLI (Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko | Canlı Anlatım)

THY EuroLeague'in 8. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Kızılyıldız'a konuk oluyor. Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko mücadelesinin canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

CANLI SKOR:

1. PERİYOT OYNANIYOR: KIZILYILDIZ 25-16 FENERBAHÇE BEKO

2. PERİYOT OYNANIYOR: KIZILYILDIZ 40-23 FENERBAHÇE BEKO

KIZILYILDIZ - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı 14 Kasım Salı günü saat 22:45'te başladı. Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanıyor.

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