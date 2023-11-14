Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko | CANLI (Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko | Canlı Anlatım)

THY EuroLeague'in 8. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Kızılyıldız'a konuk oluyor. Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko mücadelesinin canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...
CANLI SKOR:
1. PERİYOT OYNANIYOR: KIZILYILDIZ 25-16 FENERBAHÇE BEKO 2. PERİYOT OYNANIYOR:
1. PERİYOT OYNANIYOR: KIZILYILDIZ 25-16 FENERBAHÇE BEKO
2. PERİYOT OYNANIYOR:KIZILYILDIZ 40-23 FENERBAHÇE BEKO
KIZILYILDIZ - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı 14 Kasım Salı günü saat 22:45'te başladı. Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanıyor.