Partizan - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan 7. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Fenerbahçe Beko, Partizan ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Partizan - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PARTİZAN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Partizan - Fenerbahçe Beko maçı 9 Kasım Perşembe günü saat 22:30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.