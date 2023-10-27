Bayern Münih - Fenerbahçe Beko MAÇI CANLI (THY EuroLeague)

THY EuroLeague'in 5. haftasında Bayern Münih ile temsilcimiz Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşıyor.

Avrupa Ligi'nde oynadığı maçlarda 3 galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, averajla 4. sırada yer alıyor.

Ligde ikişer galibiyet ve yenilgisi olan Bayern Münih ise averajla 10. sırada bulunuyor.

Bayern Münih - Fenerbahçe Beko mücadelesinin canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

CANLI SKOR:

1. periyot sonucu: Bayern Münih 20-19 Fenerbahçe Beko

2. periyot sonucu: Bayern Münih 38-41 Fenerbahçe Beko

3. periyot sonucu: Bayern Münih 47-55 Fenerbahçe Beko

4. periyot sonucu: Bayern Münih 67-76 Fenerbahçe Beko

BAYERN MÜNİH - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı 27 Ekim Cuma günü saat 21.30'da başladı. Karşılaşma S Sport ve S SportPlus'ta canlı olarak yayınlanıyor..