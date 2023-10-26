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Devir şu Yunan'ı
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında bugün deplasmanda Olympiakos'la karşı karşıya gelecek. Pire'deki maç, 22.00'de başlayacak. Ligde iki takımın da ikişer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor. A. Efes, Olympiakos müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 806. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 805 karşılaşmada 457 galibiyet ve 348 yenilgi yaşadı. Efes, 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise 558. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 300 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 257 kez rakiplerine mağlup oldu..
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