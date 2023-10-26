Haberler THY EuroLeague Devir şu Yunan'ı

Devir şu Yunan'ı

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında bugün deplasmanda Olympiakos'la karşı karşıya gelecek. Pire'deki maç, 22.00'de başlayacak. Ligde iki takımın da ikişer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor. A. Efes, Olympiakos müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 806. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 805 karşılaşmada 457 galibiyet ve 348 yenilgi yaşadı. Efes, 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise 558. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 300 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 257 kez rakiplerine mağlup oldu..

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Devir şu Yunan'ı
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında bugün deplasmanda Olympiakos'la karşı karşıya gelecek. Pire'deki maç, 22.00'de başlayacak. Ligde iki takımın da ikişer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor. A. Efes, Olympiakos müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 806. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 805 karşılaşmada 457 galibiyet ve 348 yenilgi yaşadı. Efes, 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise 558. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 300 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 257 kez rakiplerine mağlup oldu.
DİĞER
"Her gün ölüm tehditleri alıyorum" Filistin asıllı model Bella Hadid, sessizliğini bozdu!
DAKİKA DAKİKA SOYKIRIM | İşgalci İsrail sivillerin bulunduğu bölgeleri hedef alıyor! Ölü sayısı 7 bini geçi! ABD asker gönderiyor
Kayserispor deplasmanda 3 puanı kaptı!
F.Bahçe'nin yıldızı ada yolcusu! Resmi teklif...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bayern Münih - F.Bahçe Beko | CANLI
A. Efes Yunanistan'da kayıp!
Büyükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (27 Ekim 2023)
Çekmeköy'de sular ne zaman gelecek? (27 Ekim 2023)
Küçükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (27 Ekim 2023)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kayserispor deplasmanda 3 puanı kaptı! Kayserispor deplasmanda 3 puanı kaptı! 21:58
İstanbul derbisi Kasımpaşa'nın! İstanbul derbisi Kasımpaşa'nın! 21:54
G.Saray Rize'ye geldi! G.Saray Rize'ye geldi! 21:08
Bayern Münih - F.Bahçe Beko | CANLI Bayern Münih - F.Bahçe Beko | CANLI 21:04
Savunması ortaya çıktı! Zaniolo'dan flaş bahis itirafı Savunması ortaya çıktı! Zaniolo'dan flaş bahis itirafı 20:35
Hatayspor - Kayserispor | CANLI Hatayspor - Kayserispor | CANLI 19:51
Daha Eski
El Clasico öncesi flaş Arda Güler kararı! El Clasico öncesi flaş Arda Güler kararı! 19:42
Kasımpaşa - İstanbulspor | CANLI Kasımpaşa - İstanbulspor | CANLI 18:49
Konyaspor'un yeni hocası açıklandı! Konyaspor'un yeni hocası açıklandı! 18:36
Buruk'tan Icardi kararı! İşte G.Saray'ın Rize maçı 11'i Buruk'tan Icardi kararı! İşte G.Saray'ın Rize maçı 11'i 18:14
F.Bahçe'de sakatlık şoku! F.Bahçe'de sakatlık şoku! 17:50
Aslıhan Doğan'dan Icardi paylaşımı! Aslıhan Doğan'dan Icardi paylaşımı! 16:24