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Barcelona - Anadolu Efes maçı CANLI

THY Euroleague'de 1. hafta heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Anadolu Efes ilk maçında İspanya devi Barcelona'ya konuk oluyor. Müsakanın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 21:25
Barcelona - Anadolu Efes maçı CANLI

THY Euroleague'de 1. hafta maçları başlıyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, İspanya devi Barcelona'ya konuk oluyor. Anadolu Efes ilk maçında sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Barcelona - Anadolu Efes maçının canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

BARCELONA - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Barcelona - Anadolu Efes maçı TSİ 21.30'da başladı. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanıyor.

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(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

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