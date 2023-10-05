Barcelona - Anadolu Efes maçı CANLI

THY Euroleague'de 1. hafta maçları başlıyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, İspanya devi Barcelona'ya konuk oluyor. Anadolu Efes ilk maçında sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Barcelona - Anadolu Efes maçının canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

BARCELONA - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Barcelona - Anadolu Efes maçı TSİ 21.30'da başladı. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanıyor.

CANLI SKOR

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