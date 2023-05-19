THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Final Four müsabakasında İspanya'nın iki dev ekibi Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Barcelona - Real Madrid THY Euroleague final four maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - REAL MADRID THY EUROLEAGUE FİNAL FOUR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Real Madrid maçı 19 Mayıs Cuma günü saat 21:00'de oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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